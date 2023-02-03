Survivor neden yok? Bugün Survivor yok mu?

İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 3 Şubat Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 3 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 3 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 3 Şubat Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 3 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? Survivor yeni bölümleri hangi gün ekrana geliyor?

BUGÜN SURVİVOR YOK MU?

3 Şubat Cuma günü ekranda Survivor'u göremeyen izleyiciler, 3 Şubat 2023 Cuma günü Survivor var mı, yok mu merak etti. Ekranda Survivor yerine dizi göre izleyiciler Survivor'un ne zaman yayınlanacağını merak etti. TV8'de Cuma günleri Survivor değil Sıfırıncı Gün dizisi ekrana geliyor. Survivor Cumartesi günü yeni bölümü ile ekrana gelecek.