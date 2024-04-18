SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor All Star 2024 yarışmasının bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İzleyiciler Survivor yeni bölümünü araştırıyor. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe- Olympiacos maçı nedeniyle Survivor yeni bölümü yayınlanmayacak. Peki, SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu?

BU AKŞAM SURVIVOR NEDEN YOK?

Survivor 2024 All Star yarışması bu akşam TV8'de "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Liginin yayınlanacak olmasından dolayı Survivor yeni bölümü yayınlanmayacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2024 All Star yeni bölümü 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

SURVIVOR'DA YAMAN MI ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman, Özgür, Yunus Emre ve Batuhan arasında eleme düellosu yaşandı.

YAMAN VEDA EDERKEN NE SÖYLEDİ?

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, "Ben sizi izleyerek büyüdüm, hayalim Survivor'a gelmekti" diyerek Atakan ve Hilmi Cem'e sarıldı. Herkesle vedalaşan Yaman, "Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım. Bana aile gibi oldunuz. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Yıllardır Survivor'ı izliyorum, burada da izlediğim büyük insanlar var. Hepsi çok iyi, bu isimleri hayal ederek buraya geldim ben. Survivor olmadan All Star oldum. Saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin" dedi. Yaman'ın Ogeday'a söylediği, "Herkesin şampiyonu sensin" sözleri ise eleme gecesine damga vurdu.