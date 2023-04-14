Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Survivor normalde gece saat 00:15 civarlarında bitiyordu. Fakat bugün gece yayınlanmadı. Bunun ardından vatandaşlar, Survivor neden yok, bitti mi, bugün erken mi bitti? 14 Nisan Survivor yok mu, niye yok? merak etti. İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? Survivor Ekstra yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, bugün erken mi bitti? 14 Nisan Survivor yok mu, niye yok?

14 NİSAN 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün Survivor saat 20:00 ile 23:15 arasında yayınlandı. Şuanda TV8'de Tuzak dizisi ekranlara geliyor. Cuma günleri Tuzak dizisinden dolayı Survivor erken bitiyor.

TV8 14 NİSAN 2023 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 -Survivor 2023 / Yeni Bölüm

23:15 -Tuzak / Yeni Bölüm

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Adaya en son Alper veda etti. Ayrıca Merve diskalifiye edilmişti.