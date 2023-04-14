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Survivor neden yok, bitti mi, bugün erken mi bitti? 14 Nisan Survivor yok mu, niye yok?

Survivor neden yok, bitti mi, bugün erken mi bitti? 14 Nisan Survivor yok mu, niye yok?

Gündem Haberleri

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Survivor normalde gece saat 00:15 civarlarında bitiyordu. Fakat bugün gece yayınlanmadı. Bunun ardından vatandaşlar, Survivor neden yok, bitti mi, bugün erken mi bitti? 14 Nisan Survivor yok mu, niye yok? merak etti. İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? Survivor Ekstra yok mu? Survivor neden yok, bitti mi, bugün erken mi bitti? 14 Nisan Survivor yok mu, niye yok?

Bugün Survivor saat 20:00 ile 23:15 arasında yayınlandı. Şuanda TV8'de Tuzak dizisi ekranlara geliyor. Cuma günleri Tuzak dizisinden dolayı Survivor erken bitiyor.

  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 -Survivor 2023 / Yeni Bölüm
  • 23:15 -Tuzak / Yeni Bölüm

Adaya en son Alper veda etti. Ayrıca Merve diskalifiye edilmişti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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