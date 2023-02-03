Ekranların sevilen yarışma programı Survivor haftanın belirli günlerinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Survivor neden yok, bitiyor mu? 3 Şubat Cuma Survivor var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta?

Survivor neden yok? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor haftanın belirli günlerinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Survivor neden yok, bitiyor mu? 3 Şubat Cuma Survivor var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

SURVİVOR NEDEN YOK?

Bu akşam TV8'de Survivor ekranlara gelmeyecek. Survivor'ın yerine Sıfırıncı Gün dizisi ekranlara gelecek. İşte, 3 Şubat TV8 yayın akışı: