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Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı?

Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı?
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TV8? ekranlarının sevilen programı Survivor? bu akşamın yayın akışında yer almadı. Peki, Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı?

Televizon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan Survivor 2025 ile birlikte hemen her akşam ekrana gelen yarışmada bir de eleme gerçekleşti. Peki, Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı?

SURVİVOR NEDEN YOK?

9 Ocak TV8 yayın akışına göre Survivor All Star ekranlara gelmeyecek. Tv8 kanalının sevilen bir diğer programı Masterchef'te bu akşam ilk finalist belli olacak. Bu nedenle Survivor yerine Masterchef yayınlanacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef 2024 finali 10 Ocak'ta gerçekleşecek. Bu nedenle Survivor iki gün yayınlanmayacak. Ardından 11 Ocak Cumartesi akşamı yeni bölüm ile Survivor 2025 macerası kaldığı yerden devam edecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular /Yeni Bölüm

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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