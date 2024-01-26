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Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

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2024 Survivor All Star bu akşam yeni bölüm var mı yoksa Survivor yeni bölüm yayınlanmayacak mı seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor hangi günler var? Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

Survivor bu akşam var mı, yok mu soruları sıkça gündeme geliyor. Yarışmanın hangi günler yayınlandığı ve yeni bölümün ne zaman olacağı konusu merakla araştırılıyor. Survivor'ın yayın günleri ve yeni bölüm tarihi hakkında detaylar haberimizdedir. Peki, Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi.

Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanıyor.

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş

TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

Osman Demir
Osman Demir
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