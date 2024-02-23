Üye Girişi
Haberler

Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

Güncelleme:

2024 Survivor All Star bu akşam yeni bölüm var mı yoksa Survivor yeni bölüm yayınlanmayacak mı seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor hangi günler var? Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

Survivor bu akşam var mı, yok mu soruları sıkça gündeme geliyor. Yarışmanın hangi günler yayınlandığı ve yeni bölümün ne zaman olacağı konusu merakla araştırılıyor. Survivor'ın yayın günleri ve yeni bölüm tarihi hakkında detaylar haberimizdedir. Peki, Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi.

Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanıyor.

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş

TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor neden yok? 16 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Televizyon 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 52. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 23 Şubat Yalı Çapkını 59. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? AK Parti Eskişehir Belediye Başkan adayı kimdir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Mehmet Sekmen kimdir? AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir? Şahin Şerifoğulları kimdir? AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları kimdir? Eşi ve iki kızını öldüren adam kim? Suat Güney tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı? Union Saint-Gilloise hangi ligde oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title