Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi günler yayınlandığını merak ediyor. Survivor ilk zamanlar sadece hafta sonu yayınlanıyordu. Artık günümüzde dizilerin olmadığı tüm günler yayınlanıyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Survivor 2023 hangi günler ekrana geliyor? Hafta içi var mı? İşte detaylar...

Survivor fenomenler hangi takıma geçti? Survivor influencerlar hangi takıma geçti, kim Ünlülere geçti, kim Gönüllülere geçti?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Survivor 2023 hangi günler ekrana geliyor? Hafta içi var mı? Survivor hangi günler var? Survivor her gün var mı? Survivor hafta içi olacak mı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor TV8'de Çarşamba ve Perşembe günleri hariç her gün yayınlanmaktadır. TV8'de çarşamba ve perşembe günleri dizi olduğu için o gün Survivor olmayacak. Diğer günler yeni bölümleriyle ekranlarda olacaktır.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler