Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Survivor 2023 hangi günler ekrana geliyor? Hafta içi var mı?
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Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi günler yayınlandığını merak ediyor. Survivor ilk zamanlar sadece hafta sonu yayınlanıyordu. Artık günümüzde dizilerin olmadığı tüm günler yayınlanıyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Survivor 2023 hangi günler ekrana geliyor? Hafta içi var mı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Survivor 2023 hangi günler ekrana geliyor? Hafta içi var mı? Survivor hangi günler var? Survivor her gün var mı? Survivor hafta içi olacak mı? İşte ayrıntılar...
Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Survivor TV8'de Çarşamba ve Perşembe günleri hariç her gün yayınlanmaktadır. TV8'de çarşamba ve perşembe günleri dizi olduğu için o gün Survivor olmayacak. Diğer günler yeni bölümleriyle ekranlarda olacaktır.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat