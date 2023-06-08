Survivor ne zaman bitiyor? 2023 Survivor final ne zaman?
Gündem Haberleri
Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve her oyunda nefeslerin tutulduğu Survivor'da finale sayılı günler kaldı. Çekimler için adaya giden Acun Ilıcalı'dan açıklama bekleniyor. Peki, Survivor ne zaman bitecek? Survivor final en zaman?
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor'ın final tarihi belli oldu. Büyük finale sayılı günlerin kaldığı Survivor Türkiye'de önümüzdeki hafta yapılacak elemeler ile iki isim veda edecek ve final dörtlüsü belli olacak. Peki, Survivor ne zaman bitiyor? Survivor final ne zaman?
SURVIVOR ŞAMPİYONLARI! HANGİ YIL HANGİ İSİM ŞAMPİYON OLDU?
2005 Şampiyonu : Survivor Türkiye: Büyük Macera : Uğur Pektaş
2006 Şampiyonu : Survivor Türkiye - Yunanistan : Derya Durmuşlar
2007 Şampiyonu : Survivor Aslanlar - Kanaryalar : Taner Özdeş
2010 Şampiyonu : Survivor Kızlar - Erkekler : Merve Oflaz
2011 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Derya Büyükuncu
2012 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Nihat Altınkaya
2013 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Hilmi Cem İntepe
2014 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Turabi Çamkıran
2015 Şampiyonu : Survivor All Star : Turabi Çamkıran
2016 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Çağan Atakan Arslan
2017 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Ogeday Girişken
2018 Şampiyonu : Survivor Mix Star : Adem Kılıçcı
2019 Şampiyonu : Survivor Türkiye-Yunanistan : Yusuf Karakaya / Katerina Dalaka
2020 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Cemal Can Canseven
2021 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : İsmail Balaban
2022 Şampiyonu : Survivor All Star : Nisa Bölükbaşı
SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?
Survivor 2023'ün yarı finali 12 Haziran'da yapılacak.
Büyük finali 13 Haziran'da gerçekleşecek.