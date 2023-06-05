Survivor ne zaman bitiyor? 2023 Survivor final ne zaman?

Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve her oyunda nefeslerin tutulduğu Survivor'da finale sayılı günler kaldı. Çekimler için adaya giden Acun Ilıcalı'dan açıklama bekleniyor. Peki, Survivor ne zaman bitecek? Survivor final en zaman?

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor'ın final tarihi belli oldu. Büyük finale sayılı günlerin kaldığı Survivor Türkiye'de önümüzdeki hafta yapılacak elemeler ile iki isim veda edecek ve final dörtlüsü belli olacak. Peki, Survivor ne zaman bitiyor? Survivor final ne zaman?

SURVIVOR ŞAMPİYONLARI! HANGİ YIL HANGİ İSİM ŞAMPİYON OLDU?

2005 Şampiyonu : Survivor Türkiye: Büyük Macera : Uğur Pektaş

2006 Şampiyonu : Survivor Türkiye - Yunanistan : Derya Durmuşlar

2007 Şampiyonu : Survivor Aslanlar - Kanaryalar : Taner Özdeş

2010 Şampiyonu : Survivor Kızlar - Erkekler : Merve Oflaz

2011 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Derya Büyükuncu

2012 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Nihat Altınkaya

2013 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Hilmi Cem İntepe

2014 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Turabi Çamkıran

2015 Şampiyonu : Survivor All Star : Turabi Çamkıran

2016 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Çağan Atakan Arslan

2017 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Ogeday Girişken

2018 Şampiyonu : Survivor Mix Star : Adem Kılıçcı

2019 Şampiyonu : Survivor Türkiye-Yunanistan : Yusuf Karakaya / Katerina Dalaka

2020 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : Cemal Can Canseven

2021 Şampiyonu : Survivor Ünlüler-Gönüllüler : İsmail Balaban

2022 Şampiyonu : Survivor All Star : Nisa Bölükbaşı

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Survivor 2023'ün yarı finali 12 Haziran'da yapılacak.

Büyük finali 13 Haziran'da gerçekleşecek.