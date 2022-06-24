Survivor ne zaman bitecek? Survivor final ne zaman?

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın final tarihi belli oldu. Dün sosyal medya hesabından yarışmacılarla canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, şampiyonun açıklanacağını tarihi duyurdu. Survivor ne zaman bitecek? Survivor final en zaman?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Ilıcalı, Sosyal medya hesabından Ayşe, Batuhan, Hikmet, Nagihan, Nisa ve Adem ile canlı yayın yaptı. Ada konseyinden sonra yaptığı canlı yayında eleme adayını da söyleyen Acun Ilıcalı, 30 Haziran Perşembe akşamı yapılacak büyük finalde şampiyonun belli olacağını belirtti.

İKİ İSİM İÇİN OYLAMA YAPILACAK

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.

Haberler.com - Gündem