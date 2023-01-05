Survivor 2023'ün merakla beklenen ünlüler ve gönüllüler kadrosu netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? 2023 Survivor yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi netleşti. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yayın tarihi merak konusu oldu. Survivor 2023 yarışmasının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? 2023 Survivor yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman?Detaylar haberimizde...

GÖNÜLLÜLER TAKIMINLAR FENOMENLER YER ALIYOR

Yarışmanın çoğunluğu sosyal medya fenomenlerinden oluşan gönüllüler takımı ise Aleyna, Gizem Avcı, Osman Can, Özgür Tunga, Asena, Kardelen, Walison, Buse Plan, Aysu Keskin Elanur, Alper Rende, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Barış Telli'den oluşuyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tamamen akıl oyunları üzerine kurulu olacak olan Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda yer alacak isimler de yayınlanan fragmanlarla netleşmiş oldu. Bu yıl Survivor 15 Ocak tarihinde başlayacaktır.