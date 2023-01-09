Survivor 2023'ün merakla beklenen ünlüler ve gönüllüler kadrosu netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon ne zaman? 2023 Survivor yayın tarihi ne? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi netleşti. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon ne zaman? 2023 Survivor yayın tarihi ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINLAR FENOMENLER YER ALIYOR

Yarışmanın çoğunluğu sosyal medya fenomenlerinden oluşan gönüllüler takımı ise Aleyna, Gizem Avcı, Osman Can, Özgür Tunga, Asena, Kardelen, Walison, Buse Plan, Aysu Keskin Elanur, Alper Rende, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Kürşat Juan ve Barış Telli'den oluşuyor.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tamamen akıl oyunları üzerine kurulu olacak olan Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda yer alacak isimler de yayınlanan fragmanlarla netleşmiş oldu. Bu yıl Survivor 15 Ocak tarihinde başlayacaktır.