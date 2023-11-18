Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Survivor'da keşke almasaydım dediği kişiler olduğunu söyledi. Survivor ne zaman başlayacak? Sorusu merak edilirken konuyla ilgili olarak birçok detay araştırılmakta. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2024 hangi tarihte başlayacak?

Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2024 hangi tarihte başlayacak?

Survivor hakkında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yeni sezonda SMS'in kalktığını açıkladı. Survivor 2024'ün ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. 2024 Survivor yarışmacıları ve yeni sezon başlangıç tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2024 hangi tarihte başlayacak?

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, geçmiş sezonların başlama tarihleri göz önüne alındığında Ocak ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Bu sezon, Acun Ilıcalı tarafından duyurulan özel bir konseptle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Acun Ilıcalı, bu sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden birinin "SMS'siz Survivor" olacağını açıkladı. Seyirci oylaması olmayacak ve yarışmacıların kaderi tamamen kendi performanslarına bağlı olacak. Bu, yarışmacıların strateji ve dayanıklılıklarını ortaya koymaları için büyük bir fırsat olacak.

Survivor 2024 All Star'ın en merak edilen detaylarından biri de katılacak yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı, sezonun başlamasını heyecanla bekleyen izleyicilere 16 ismi duyurdu. İşte, Survivor 2024 All Star'ın iddialı kadrosu:

Nihat Altınkaya

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Aleyna Kalaycıoğlu

Sercan Yıldırım

Damla Can

Turabi Çamkıran

Poyraz Yiğit

Merve Aydın

Nefise Karatay

Doğukan Manço

Seda Ocak

Sahra Işık

Yasin Obuz

Gizem Memiç

Özgür Tetik