Survivor Nagihan ve Nefise cezalı mı? Survivor Nagihan ve Nefise ne cezası aldı, neden?

Kavgaların sonunda çılgına dönen Acun Ilıcalı, öfke kusarak sandalyeyi fırlattı. Dün akşam yapılan konseyde Nagihan ve Nefise'ye verilen cezalar belli oldu. Böylece merak edilmekte olan Survivor Nagihan ve Nefise ne cezası aldı, neden? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Survivor Nagihan ve Nefise cezalı mı? Survivor Nagihan ve Nefise ne cezası aldı, neden?

SURVİVOR NAGİHAN VE NEFİSE CEZALI MI?

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye iki tercih sunarak "Hareketlerinin hepsi kural dışı. Ya Aleyna, yarışmacılar ve tüm ekipten özür dile ya da Survivor kariyerine veda et" dedi. Yaşananlardan dolayı gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere ise konseyde gözyaşları içinde herkesten özür diledi. Yaşananları kabul etmedikleri ve bir daha bu tarz olayların yaşanmaması için yarışmacıları uyaran Acun Ilıcalı, Nefise'ye 2 ödül oyunundan men, Nagihan'a ise 5 ödülden men cezası verdi.