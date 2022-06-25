Survivor Nagihan nerede, yok mu, neden yok? Nagihan yarışmada neden yok, elendi mi? Nagihan Karadere Survivor 2022'de kaçıncı oldu?

Nagihan Karadere sakatlandı mı? Nagihan yarışta neden yok? Dokunulmazlık oyununda Nagihan niye yok? Nagihan rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Ödül oyununda Nagihan neden oynamıyor? Nagihan Karadere elendi mi? Survivor Nagihan elendi mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR NAGİHAN NEREDE, NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Survivor'da Gönüllüler takımında Nagihan elendiği için bugünkü oyunda yer almadı. Nagihan Karadere son yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim olmuştu.

NAGİHAN ELENDİ Mİ?

Evet, en son yapılan eleme konseyinde Nagihan en az oyu alarak adaya veda etmişti.

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

Nagihan Karadere (d. 27 Aralık 1984, Kadirli), Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55.09 saniyedir.

Kariyeri:

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

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