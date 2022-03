Survivor Nagihan kaç yaşında? Nagihan Karadere kimdir, nereli, boyu kaç? 2022 Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere Instagram hesabı nedir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Nagihan Karadere, Survivor seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Nagihan Karadere başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Nagihan Karadere, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan kaç yaşında? Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Nagihan Karadere Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

Nagihan Karadere, 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

Doğum tarihi: 27 Aralık 1984

Yaşı: 37 yıl yaşında

Doğum yeri: Kadirli

Boyu: 1,73 m

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

NAGİHAN KARADERE KARİYERİ

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandI.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.

2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.

NAGİHAN KARADERE İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Nagihan Karadere'nin instagram hesap adı @nagihankaradere 'dir. İnstagram'da 582bin takipçisi bulunmaktadır.

