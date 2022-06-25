Survivor Nagihan elendi mi? Survivor 2022 Nagihan Karadere elendi mi, neden elendi? Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan kaç yaşında, nereli?
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Survivor 2022'de sürpriz bir eleme yaşandı. Nagihan, Hikmet ve Ayşe'nin yer aldığı eleme potasında Nagihan Karadere adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Nagihan elendi mi? Survivor 2022 Nagihan Karadere elendi mi, neden yok? Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.
Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Nagihan Karadere elendi mi? Survivor 2022 Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nagihan Karadere neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...
Bugün yapılan oylama sonucunda Nagihan Karadere adaya veda eden isim oldu. Nagihan ; Hikmet ve Ayşe'den daha az oy alarak adaya veda etti.
- Doğum tarihi: 27 Aralık 1984
- Yaşı: 37 yıl yaşında
- Doğum yeri: Kadirli
- Boy: 1,73 m
Nagihan Karadere Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.
Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.
13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandI.
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.
7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.
2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci olmuştur.
2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.