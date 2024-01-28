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Survivor Nagihan cezalı mı? Survivor All Star Nagihan neden cezalı, ne cezası aldı?

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Survivor All Star'ın son bölümünde Nagihan ile Sahra arasında çıkan tartışma sonrası Nagihan'ın ceza alıp almadığı merak konusu oldu. Sahra'nın özel hayatıyla ilgili bir yorum yapmasına sinirlenen Nagihan, Sahra'ya tepki gösterdi. Bu durum üzerine Acun Ilıcalı ile Nagihan arasında gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, Nagihan'ın tavrını kabul etmeyerek, kendisine 2 ödül oyununda men cezası verdi. Sahra Işık ise ada konseyine katılmadı.

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nagihan ile Sahra arasında kavga çıktı. Peki, Survivor Nagihan cezalı mı? Survivor All Star Nagihan neden cezalı, ne cezası aldı?

Survivor Nagihan cezalı mı? Sorusu, yeni bölümlerle birlikte gündeme geliyor. Sahra'nın özel hayatıyla ilgili kendine bir şey söylemesine sinirlenen Nagihan, yarışmacının üzerine yürüdü. Kavganın ardından düzenlenen konseyde ise Acun Ilıcalı ile Nagihan arasında gerginlik çıktı. Peki, Survivor Nagihan cezalı mı? Survivor All Star Nagihan neden cezalı, ne cezası aldı?

SURVİVOR NAGİHAN CEZALI MI?

Nagihan'a karşılık Acun Ilıcalı, "Şu anlattıkların benim gördüğüm olayların açıklaması olamaz. Senin yaşadığın sinir problemi, gerginlik, buhran saygı duyarım. Ama sen şunu mu istiyorsun; kötü sözü rahat söylemek mi istiyorsun? Bu konuda uzlaşma şansımız yok. Çirkin tavırları meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Ben konuşuyorum, sözümü kesme. Sen bir susacaksın beni dinleyeceksin. Hiçbir kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok. Bunu kabul edemem" dedi. Sahra Işık ada konseyine katılmazken Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye 2 ödül oyununda men cezası verdi. Buna göre Nagihan Karadere'ye 2 ödül oyununda men cezası aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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