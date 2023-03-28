Survivor Murat kimdir, kaç yaşında? Murat Eken evli mi? Survivor Murat Eken İnstagram hesabı!

Survivor, yeni sezonuyla TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yarışacak Murat Eken'in hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Murat Eken merak edilen isimler arasında yer alıyor.Peki, Survivor Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? Murat Eken İnstagram hesabı! Murat Eken evli mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MURAT EKEN KİMDİR?

Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.