Survivor'da yayınlanan yeni bölüm sonrasında yarışmacılardan Murat Eken merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Murat'ın son durumu araştırılıyor. Peki, Survivor Murat Eken elendi mi, neden yok? 2023 Survivor Murat neden yarışmıyor, ne oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacılardan Murat Eken'in son durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölüm sonrasında Murat'ın programdaki akıbeti araştırılmakta. Peki, Survivor Murat Eken elendi mi, neden yok? 2023 Survivor Murat neden yarışmıyor, ne oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MURAT EKEN ELENDİ Mİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.