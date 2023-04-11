Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir diskalifiye olayı yaşandı. Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, sert sözlerle eleştirerek diskalifiye etti. Merve'ye söyledikleriyle gündem olan Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor. Peki, Survivor Merve yok mu, neden yok, diskalifiye mi edildi? Survivor 2023 Merve Yıldırım yarışmada neden yok, geri dönecek mi? İşte detaylar...

Survivor'da gönüllüler takımında bulunan Merve Yıldırım diskalifiye edildi. Olaydan sonra Acun Ilıcalı'ya sosyal medyada büyük tepkiler gösterildi. Bunun ardından vatandaşlar, Survivor Merve yok mu, neden yok, diskalifiye mi edildi? Survivor 2023 Merve Yıldırım yarışmada neden yok, geri dönecek mi? merak etti. Peki, Survivor Merve geri döner mi, tamamen elendi mi, yarışmada niye yok? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR MERVE YOK MU, NEDEN YOK, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2023'de gönüllüler takımındaki Merve dün akşamki yeni bölümde diskalifiye edildi. Bundan dolayı Merve bugünkü yarışmada yer almadı.

Survivor'un yeni bölüm konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurmuştur. Gönüllüler takımında yer alan Merve, dokunulmazlık oyununda ruhsal olarak iyi olmadığı gerekçesiyle ikinci kez yarışmamıştır. Merve'nin dokunulmazlık oyununda yer almamasının ardından gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmiştir. Merve'nin ruhsal olarak iyi olmadığı için oyunda yer almamasına ise Acun Ilıcalı tepki göstermiştir.

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda isteksiz davrandığı ve takımına oyun kaybettirdiği için gönüllüler takımından Merve'yi diskalifiye etmesi izleyicilerin tepkisini çekti. Nisa Bölükbaşı ve diğer yarışmacıların zamanında oyunları bıraktığını hatırlatan seyirciler, "Büyük ayıp ettin" diyerek Ilıcalı'ya sitem etti.

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi. Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Ben burada kimsenin emeğinin yedirmem. Ben bunu korumak zorundayım. Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" dedi.

SURVİVOR 2023 MERVE KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Merve Yıldırım Bursa doğumludur. Merve Yıldırım'ın annesi Azerbaycanlı ve babası ise Balıkesirli'dir. Merve Yıldırım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunudur. Cimnastik bölümünde kariyerini sürdürmektedir. Cimnastik sporcusu Merve Yıldırım 2021-2022 Türkiye şampiyonu olmuştur. Küçük yaşlarda cimnastik sporuna başlayan Merve Yıldırım Survivor 2023'e yedek kadrodan katılan bir diğer isim oldu.

Merve Yıldırım, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır.