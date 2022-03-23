Merve sakatlandı mı? Merve yarışta neden yok? Dokunulmazlık oyununda Merve niye yok? Merve rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Survivor Merve nerede, neden yok? Survivor 2022 Merve sakatlandı mı, neden dokunulmazlık oyununda oynamıyor? Merve ne zaman dönecek? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR MERVE NEREDE, NEDEN YOK?

Survivor All Star 23 Mart Dokunulmazlık oyununda Merve rahatsızlığından dolayı yarışta yer almadı. Merve bugünkü oyunda Ünlüler takımında bulunmuyor.

SURVİVOR MERVE KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990; Bakırköy, İstanbul doğumlu orta mesafe koşan Türk atlettir. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır

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