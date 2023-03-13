Survivor Merve neden takım değiştirdi? Merve Yıldırım neden Ünlüler takımında?

Survivor yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Merve'nin ünlüler takımında yer almasının ardından Merve neden ünlüler takımında? sorusu araştırılmaktadır. Peki, Survivor Merve neden takım değiştirdi? Merve neden Ünlüler takımında? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yarışmacılardan Merve'nin ünlüler takımında yer alması merak konusu oldu. İzleyiciler, Merve'nin neden ünlüler takımında olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Merve neden takım değiştirdi? Merve neden Ünlüler takımında?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Merve Yıldırım Bursa doğumludur. Merve Yıldırım'ın annesi Azerbaycanlı ve babası ise Balıkesirli'dir. Merve Yıldırım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunudur. Cimnastik bölümünde kariyerini sürdürmektedir. Cimnastik sporcusu Merve Yıldırım 2021-2022 Türkiye şampiyonu olmuştur. Küçük yaşlarda cimnastik sporuna başlayan Merve Yıldırım Survivor 2023'e yedek kadrodan katılan bir diğer isim oldu. Merve Yıldırım, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır.

SURVİVOR MERVE NEDEN TAKIM DEĞİŞTİRDİ?

Survivor'da geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı yarışmacılara konseyin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır.