Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrasında olaylı bir konsey yaşandı. Gönüllüler takımında yer alan Merve'nin yarışmaya neden veda ettiği merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve neden elendi? 2023 Survivor Merve neden diskalifiye edildi? Survivor Merve yarışmaya neden veda etti? İşte detaylar...

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanan bölümünde ada konseyi yapan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı diskalifiye etti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında yaşanan konseyde Merve'nin diskalifiye edildiği açıklandı. Gönüllüler takımında yer alan Merve'nin neden elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve neden elendi? 2023 Survivor Merve neden diskalifiye edildi? Survivor Merve yarışmaya neden veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MERVE NEDEN ELENDİ?

Survivor'un yeni bölümünde Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullanıyor. Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.

2023 SURVİVOR MERVE DİSKALİFİYE EDİLME SEBEBİ NE?

Survivor'un yeni bölüm konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurmuştur. Gönüllüler takımında yer alan Merve, dokunulmazlık oyununda ruhsal olarak iyi olmadığı gerekçesiyle ikinci kez yarışmamıştır. Merve'nin dokunulmazlık oyununda yer almamasının ardından gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmiştir. Merve'nin ruhsal olarak iyi olmadığı için oyunda yer almamasına ise Acun Ilıcalı tepki göstermiştir.