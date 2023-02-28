TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Merve hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve kimdir? 2023 Survivor Merve kaç yaşında, nereli? Merve Yıldırım ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Merve Yıldırım İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımında yer alan Merve hayatı merak konusu oldu. Merve Yıldırım hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Merve kimdir? 2023 Survivor Merve kaç yaşında, nereli? Merve Yıldırım ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Merve Yıldırım Bursa doğumludur. Merve Yıldırım'ın annesi Azerbaycanlı ve babası ise Balıkesirli'dir. Merve Yıldırım Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mezunudur. Cimnastik bölümünde kariyerini sürdürmektedir. Cimnastik sporcusu Merve Yıldırım 2021-2022 Türkiye şampiyonu olmuştur. Küçük yaşlarda cimnastik sporuna başlayan Merve Yıldırım Survivor 2023'e yedek kadrodan katılan bir diğer isim oldu.

Merve Yıldırım, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır.