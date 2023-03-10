Survivor Merve kavga İZLE! Merve ve Asena neden kavga etti? Survivor Merve Asena kavgası nedir?

Survivor'da dün takımlar dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Dokunulmazlık oyununun ardından olaylı yaşanan konsey sonrasında Merve merak konusu oldu. Peki, Merve ve Asena neden kavga etti? Survivor Merve Asena kavgası nedir? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından yaşanan konsey sonrasında yarışmacılardan Merve ve Asena kavgası merak konusu oldu. Merve ve Asena arasında gerçekleşen kavga araştırılmakta. Peki, Merve ve Asena neden kavga etti? Survivor Merve Asena kavgası nedir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 8-1 Ünlüler takımının galibiyetiyle tamamlanmıştır.

SURVİVOR MERVE ASENA KAVGASI NEDİR?

Survivor'da bu akşam Acun Ilıcalı yarışmacılara konseyin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır. Asena ve Merve'nin yarışmadaki akıbeti gelecek bölümde belli olacaktır.