Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından olaylı bir konsey yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Merve'nin yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve elendi mi, diskalifiye oldu mu? Survivor Merve ne yaptı? Survivor Merve elenecek mi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununu 8-1 Gönüllüler takımı kazanmıştır. Konseyde bu hafta eleme olmayacağını duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Senem'in Survivor'dan ayrıldığını söylemiştir. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Merve'nin yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve elendi mi, diskalifiye oldu mu? Survivor Merve ne yaptı? Survivor Merve elenecek mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 8-1 Ünlüler takımının galibiyetiyle tamamlanmıştır.

SURVİVOR MERVE ELENDİ Mİ?

Survivor'da bu akşam Acun Ilıcalı yarışmacılara konseyin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır. Asena ve Merve'nin yarışmadaki akıbeti gelecek bölümde belli olacaktır.