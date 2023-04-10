Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında ada konseyi yapan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı diskalifiye ediyor. Kullanıcılar tarafından Merve diskalifiye oldu mu sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? 2023 Survivor Merve neden diskalifiye oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da bu akşam ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor. Survivor'a veda eden yarışmacı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıyı diskalifiye ettiği merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? 2023 Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MERVE DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor'un yeni bölümünde konseyde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullanıyor. Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.

SURVİVOR MERVE NEDEN ELENDİ?

Survivor'un yeni bölüm konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurmuştur. Gönüllüler takımında yer alan Merve, dokunulmazlık oyununda ruhsal olarak iyi olmadığı gerekçesiyle ikinci kez yarışmamıştır. Merve'nin dokunulmazlık oyununda yer almamasının ardından gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmiştir. Merve'nin ruhsal olarak iyi olmadığı için oyunda yer almamasına ise Acun Ilıcalı tepki göstermiştir.