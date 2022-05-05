Survivor Merve kim? Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Merve Aydın'ın ağlayarak "Anne sana söz verdim" sözleri üzerine Merve Aydın'ın yaşamı ve kendisi hakkında Survivor Merve Aydın kimdir? Merve'nin sağlık durumu nasıl? Survivor Merve Aydın evli mi, kiminle evli? Survivor Merve kaç yaşında soruları gündem oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990; Bakırköy, İstanbul doğumlu orta mesafe koşan Türk atlettir. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

MERVE AYDIN'IN KARİYERİ

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır

MERVE AYDIN'IN ATLETİZM DIŞI HAYATI

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survıvor 2018'de All star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

SURVİVOR MERVE AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor Türkiye All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanında Adem ile Atakan arasındaki gerginlik devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının gözyaşları içinde Merve'ye ağladığı görüldü. Oyun sırasında Merve Aydın sakatlandı ve bütün teknik ekip yanına koştu.

Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili net bilgiyi yeni bölüm başlayınca öğrenebileceğiz.

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