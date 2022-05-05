Survivor Merve Aydın'ın annesi öldü mü, neden öldü? Merve Aydın'ın annesi kim? Survivor Merve'nin annesine ne oldu?

Survivor Merve'nin annesi öldü mü? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 2013 yılında 3., 2015 yılında ise 2. olan Merve Aydın 2022 yılında All Star kadrosunda başarılı performansıyla yarışmaya devam ediyor. Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken oyun sırasında kahreden anlar yaşandı. İzleyiciler Merve Aydın'ın annesi öldü mü, neden öldü? Merve Aydın'ın annesi kim? Survivor Merve'nin annesine ne oldu? Survivor Merve'nin annesi öldü mü, yaşıyor mu? sorularına yanıt aradı. Peki, Merve Aydın'ın annesinin hastalığı neydi? Merve'nin annesi ne zaman öldü detaylar haberimizde...

MERVE AYDIN'IN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın annesi Nilgün Aydın bir süre kanser tedavisi görmesinin ardından Eylül 2021'de hayatını kaybetti.

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen ve 1 çocuk dünyaya getiren Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgileniyordu. tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Aydın, Instagram hesabından paylaşım yaparak hastanede tedavi gören annesi için sevenlerine seslenerek "Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın, paylaşımından saatler sonra annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yeni bir paylaşım yapan Merve Aydın, "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" demişti. Cenaze bilgilerini de paylaşan Aydın, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

AİLESİYLE BAYRAMDA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Merve Aydın son olarak 13 Mayıs tarihinde Instagram hesabından ailesiyle bir pozunu paylaşarak sevenlerinin bayramını kutlamıştı. Ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları ise Aydın'ın paylaşımının altına taziye yorumları yaptı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mesafe koşan Türk atlet Merve Aydın 800 m. açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katıldı. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra 3. oldu.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu. 2018 yılında ise Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Aydın, bu evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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