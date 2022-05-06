Survivor Merve elendi mi? Survivor'ın yeni bölümlerini izleyen vatandaşlar Merve Aydın'ı göremeyince Merve elendi mi sorusunu gündeme taşıdılar. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın'ın sakatlığı 96. bölüme damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Peki, Survivor Merve Aydın elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden elendi? Survivor Merve nerede? Merve Aydın diskalifiye mi edildi, neden diskalifiye oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR MERVE ELENDİ Mİ?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı. Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Acun Ilıcalı, "Talihsiz bir olay yaşandı. Tarihi bir oyun, tarihi bir galibiyet ama çok iyi biliyorum ki hiçbirinizin umurunda o galibiyet yok. Kendisiyle uzun bir süre konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık" dedi.

Ilıcalı, "Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon hayatımın en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990; Bakırköy, İstanbul doğumlu orta mesafe koşan Türk atlettir. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

MERVE AYDIN'IN KARİYERİ

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır

MERVE AYDIN'IN ATLETİZM DIŞI HAYATI

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survıvor 2018'de All star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

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