Survivor Mert Gönüllüler takımına mı geçecek? Survivor All Star Mert ve Batuhan kavga mı etti, takım mı değiştiriyor? Mert takım mı değiştirecek?

Survivor Mert takım mı değiştirecek? Survivor Batuhan takım mı değiştiriyor? Survivor Mert ve Batuhan kavga mı etti? Mert başka takıma mı geçecek? Survivor Mert Gönüllüler takımına mı geçecek? Survivor All Star Mert ve Batuhan takım mı değiştiriyor? Mert takım mı değiştirecek? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR MERT VE BATUHAN KAVGA MI ETTİ?

Survivor'ın dün akşamki bölümünde yarışmacılar bu kez parkurda değil Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu. Öte yandan Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasında kavga dikkat çekti. Kavganın ardından acil durum konseyi toplandı.

Survivor 2022'de mücadele giderek kızışıyor. Birbirinden zorlu parkurlarda yarışan yarışmacılar ise tüm hünerlerini sergiliyor. Adada hayatta kalma mücadelesi ise zaman zaman tatsız anların yaşanmasına da neden oluyor.

Survivor'da zaman zaman yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan'ın "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

SURVİVOR MERT BAŞKA TAKIMA MI GEÇECEK?

Fragmanda yer alan bilgiye göre Ada konseyinde Mert "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum" açıklamasını yapıyor. Bunun ardından izleyiciler Mert Gönüllüler takımına mı geçecek? Mert takımdan çıkacak mı? sorularının cevaplarını merak etti. Mert başka takıma mı geçecek, Gönüllülere mi geçecek henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bugünkü Survivor All Star Ada konseyinde herşey netleşecektir.

Ayrıca kendini savunan Batuhan ise "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak ne ada hayatı olarak…" ifadelerini kullanıyor.

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