Survivor'da bugünkü oyunlarda Mert'i göremeyen izleyiciler, Survivor Mert elendi mi, neden yok? Survivor All Star 2022 Mert nerede, yarışmada neden yok? Mert elendi mi? Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Mert adaya veda mı etti? Mert neden elendi? Mert elendi mi, nerede?

SURVİVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Dünki elemede Mert, Evrim, Atakan ve Barış eleme adaylarıydı. Bu 4 isimden Mert adaya veda eden isim oldu. Bir önceki elemede ise Gönüllüler takımından Berna elenmişti.

Dün elenen isim : Mert

Mert Bir önceki elenen isim : Berna

SURVİVOR MERT NEREDE, ELENDİ Mİ, YOK MU?

Survivor'da dün 20 Mart Pazar günü Mert adaya veda ettiği için bugünkü oyunlarda yer almadı. Mert elendiği için Survivor'da yer almıyor.

SURVİVOR MERT KİMDİR?

Mert Öcal Türk model ve oyuncudur. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu dahil oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.

