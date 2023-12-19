Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Mavi Takımda kimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu!

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Turabi de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Mavi Takımdakimler var? 2024 Survivor All Star Mavi Takım kadrosu!

SURVİVOR 2024 MAVİ TAKIM KADROSU

İşte Survivor 2024 Mavi Takım yarışmacıları: