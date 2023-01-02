Tv8 ekranlarının sevilen programında heyecan başlıyor. Her sene olduğu gibi sıkı sıkıya takip edilen Survivor yarışmasının yarışmacılarının belli olmasının ardından arama motorlarında Survivor Kürşat kimdir? Survivor Kürşat kaç yaşında, nereli? Survivor Kürşat Juan İnstagram hesabı ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmasının başlamasına az zaman kala merak edilenler arasında Survivor'da yarışacak olan isimler yer aldı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından yarışacak adayların kim oldukları merak edildi. Arama motorlarında ise Survivor Kürşat kimdir? Survivor Kürşat kaç yaşında, nereli? Survivor Kürşat Juan İnstagram hesabı ne? soruları aratıldı.

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan, 5 Mayıs 1999'da doğmuştur. Kürşat Juan, 21 yaşındadır. Gerçek adı ve soyadı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır.

Kürşat Juan doğum tarihi : 5 Mayıs 1999

Kürşat Juan kaç yaşında : 21 yaşında

Kürşat Juan mesleği ne : Sosyal medya, Tiktok fenomeni

Kürşat Juan nereli : Artvin

Kürşat Juan gerçek adı ne : Ümit Kürşat Yalçınkaya

Kürşat Juan burcu ne : Boğa

Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.