Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Kürşat Juan kimdir, evli mi, mesleği ne, nerede çalışıyor?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacılarından olan Kürşat Juan kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Kürşat Juan kimdir? Survivor 2023 Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Kürşat Juan, 5 Mayıs 1999'da doğmuştur. Kürşat Juan, 21 yaşındadır. Gerçek adı ve soyadı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır.

Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.

Kürşat Juan Survivor 2023'te Ünlüler takımında yarışmaktadır.