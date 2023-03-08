Survivor Kürşat kimdir, boy ve kilosu ne? Kürşat Juan kaç yaşında, nereli? Survivor Kürşat İnstagram hesabı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacılarından Kürşat'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kürşat Juan'ın hayatı araştırılmakta. Peki, Survivor Kürşat kimdir? Kürşat Juan boy ve kilosu ne? Survivor Kürşat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kürşat Juan İnstagram hesabı! Survivor yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarının hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümü sonrasında Kürşat Juan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Kürşat kimdir? Kürşat Juan boy ve kilosu ne? Survivor Kürşat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Kürşat, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı ve soyadı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.