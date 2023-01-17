Survivor Kürşat elendi mi? Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim!

Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İlk eleme konseyi öncesi eleme adayları arasında yer alan Kürşat elendi mi merak ediliyor. Peki Survivor Kürşat elendi mi? Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim!

Survivor Kürşat elendi mi? Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İlk eleme konseyi öncesi eleme adayları arasında yer alan Kürşat elendi mi merak ediliyor. Peki Survivor Kürşat elendi mi? Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim haberimizde...

SURVİVOR KÜRŞAT ELENDİ Mİ?

Survivor'da Kürşat 4. eleme adayı olarak bu hafta eleme adayları arasında yer aldı. Survivor'da Kürşat elenecek mi, yoksa yarışmaya devam mı edecek? Survivor'ın bu akşamki yeni bölümünde Kürşat'ın Survivor adasındaki kaderi belli olacak.

1. eleme adayı : Seçkin

2. eleme adayı : Berdan

3. eleme adayı : Ümit

4. eleme adayı : Kürşat

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan ancak sosyal medyada "Juan" soyadıyla bilinen fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi, aslen Artvinlidir. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. Başarılı fenomen Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alacak.