Survivor Kürşat elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Kürşat Juan elendi mi, neden elendi? Survivor Kürşat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın yer aldığı eleme potasında Kürşat Juan adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Kürşat Juan elendi mi? Survivor 2023 Kürşat Juan elendi mi, neden yok? Survivor Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Kürşat Juan elendi mi? Survivor 2023 Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kürşat Juan neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KÜRŞAT ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Kürşat Juan adaya veda eden isim oldu. Kürşat; Aziz ve Osman Can'dan daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Kürşat, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı ve soyadı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.

Survivor'da 19 Mayıs 2023 tarihinde yapılan eleme konseyinde diğer yarışmacılardan daha az oy alarak elenen isim Kürşat Juan oldu.