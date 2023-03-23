Survivor Kürşat abisi kim? Survivor Kürşat Juan ailesi kimdir?

Survivor'da bu akşam iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunu sonrasında ünlüler takımı sevdikleriyle görüştü. Peki, Survivor Kürşat ailesi kim, abisi kimdir? Survivor Kürşat Juan ablası kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Survivor yarışmacılarından Kürşat, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı ve soyadı Ümit Kürşat Yalçınkaya'dır. Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.