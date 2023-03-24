Survivor yeni bölüm sonrasında konseyin ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Survivor'da eleme gecesinin yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Survivor konsey ne zaman? Survivor bugün eleme var mı? Survivor eleme ne zaman olacak? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da yayınlanan yeni bölüm sonrasında konseyin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Survivor'da elemenin yayınlanacağı gün araştırılıyor. Peki, Survivor konsey ne zaman? Survivor bugün eleme var mı? Survivor eleme ne zaman olacak?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış