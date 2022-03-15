Survivor kim yazıldı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim potada belli oldu!
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TV8'de yayınlanan Survivor kim yazıldı ve eleme adayı kim oldu merak ediliyor. Seyircilerin heyecanla izlediği Survivor'da potada olan isimler belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da son yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu ve Ünlüler takımından bir aday belli oldu. Survivor kim yazıldı seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim yazıldı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim potada belli oldu! Detaylar haberimizdedir…
Survivor dokunulmaz oyununu hangi takım kazandı seyirciler tarafından araştırılıyor. Son oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda, bir kişiyi eleme adayı olarak çıkardı.
2022 Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları kimler merak ediliyor. Oynanan son dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı kaybetti. Survivor kim potada belli oldu. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda, birinci aday olarak Mert'in ismini çıkardı.
Oylama sonucunda çıkan isimler :
Mert : 6
Barış : 3
Gizem : 1