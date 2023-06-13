Survivor 2023'ünbüyük finali heyecanla takip edilirken final hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. İzleyiciler ekranları başında Survivor kim şampiyon oldu? 2023 Survivor Şampiyonu Özgür mü, Nefise mi sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Survivor kim şampiyon oldu? 2023 Survivor Şampiyonu Özgür mü, Nefise mi?

Kuruçeşme Arena nerede, nasıl gidilir sorusu Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği sorular arsında yer aldı. Büyük final devam ederken Survivor kim şampiyon oldu? 2023 Survivor Şampiyonu Özgür mü, Nefise mi sorusu ve detayları araştırıldı. Peki, Survivor kim şampiyon oldu? 2023 Survivor Şampiyonu Özgür mü, Nefise mi?

SURVİVOR SON 4'TE KİMLER VARDI?

• - Yusuf

• - Nefise

• - Özgür

• - Ertuğ

SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU

Survivor 2023'ün şampiyonu bugün belli olacak.

Finalistler:

Özgür

Nefise