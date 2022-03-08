Survivor kim öldü? Survivor Alpay Kazan kim? Alpay Abi hastalığı neydi, neden öldü?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak tanınan Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı'nın vefat eden arkadaşına ilişkin detaylar merak konusu olarak "Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları üzerinden araştırmalar yoğun şekilde sürüyor. Survivorkim öldü? Survivor Alpay Kazan kim? Alpay Abi hastalığı neydi, neden öldü?

ALPAY KAZAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

Alpay Kazan'ın kanserden dolayı vefat ettiği ifade edildi.

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