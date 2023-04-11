Survivor kim, neden diskalifiye oldu? Survivor kim elendi?

Survivor kim diskalifiye oldu? sorusu araştırılıyor. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 65. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor. İzleyiciler ise Survivor kim diskalifiye oldu? Survivor kim elendi? sorularına yanıt aradı.

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında ada konseyi yapan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı diskalifiye ediyor. İsim vermeden konuşan Ilıcalı'nın hangi yarışmacıdan bahsettiği ise Survivor yarışmacılarının dikkatini çekti ve arama motorlarında Survivor kim diskalifiye oldu? Survivor kim elendi? sorularını araştırıyor.

SURVİVOR KİM, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullanıyor. Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.

Gönüllüler takımında yer alan Merve, dokunulmazlık oyununda ruhsal olarak iyi olmadığı gerekçesiyle ikinci kez yarışmamıştır. Merve'nin dokunulmazlık oyununda yer almamasının ardından gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmiştir. Merve'nin ruhsal olarak iyi olmadığı için oyunda yer almamasına ise Acun Ilıcalı tepki göstermiştir.