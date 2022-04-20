Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

2022 Survivor All Star TV8'de seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım ödül oyununu kazandı merak ediliyor. Survivor kim kazandı ve hangi takım ödüle gitti seyirciler tarafından araştırılıyor. Kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu hafta Survivor'da kim kazandı gündeme geliyor. Survivor kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da en son oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Gönüllüler takımından oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur'un ismini yazdı. Aralarından oylama sonucu en düşük oy alan Survivor'a veda etti. Survivor'a veda eden isim Yağmur oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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