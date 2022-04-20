Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecan içinde devam ediliyor. Bu hafta Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
2022 Survivor All Star TV8'de seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım ödül oyununu kazandı merak ediliyor. Survivor kim kazandı ve hangi takım ödüle gitti seyirciler tarafından araştırılıyor. Kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu hafta Survivor'da kim kazandı gündeme geliyor. Survivor kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da en son oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Gönüllüler takımından oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur'un ismini yazdı. Aralarından oylama sonucu en düşük oy alan Survivor'a veda etti. Survivor'a veda eden isim Yağmur oldu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu