Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? Survivor son bölümde neler oldu?

2022 Survivor All Star yarışması seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı ve kim kaybetti merak konusu oldu. Survivor All Star yarışması Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Tv8'de yayınlanmaktadır. Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor bu akşam ödül oyununu kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele ediyor. Survivor da bu akşam ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor son bölümde neler oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor da son yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı kıyasıya mücadele verdi. Survivor yarışmasında bu hafta büyük ödül olarak yarışmacıları İngiltere seyahatine çıkacak. Kıyasıya mücadele veren her iki takımın kazananı Gönüllüler oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da son bölümde büyük ödüle gidildi. Bu sezonun şu an için en büyük ödülü olan İngiltere seyahatini kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam ederken son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Gönüllüler ve Ünlüler takımı büyük ödülü kazanmak için büyük bir performans sergilediler. Büyük ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu.Yayınlanan son bölümde Survivor yarışmacıları İngiltere seyahatine gittiler.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

Haberler.com - Gündem