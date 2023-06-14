Aylardır devam eden Survivor 2023 mücadelesi dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalle sona erdi. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? 2023 Survivor şampiyonu kim, ne zaman belli olacak, Nefise ve Özgür mü birinci oldu?

Survivor büyük finalde yeni Survivor şampiyonu belli oldu. 15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı. Nefise ve Özgür'ün finalist koltuğunda oturduğu Survivor'da yılın şampiyonu belli oldu. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor 2023 şampiyon kim oldu? 2023 Survivor şampiyonu kim, ne zaman belli olacak, Nefise ve Özgür mü birinci oldu?

SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Aylardır mücadele eden yarışmacılarda Ertuğ, Yusuf, Nefise, Özgür ve Osman Can arasında yarı final heyecanı yaşandı. Dominik'te oynanan yarışmayı kazanan Nefise ve Yusuf, yarı finalist olarak doğrudan İstanbul'a geldi. Özgür ve Osman Can arasında da SMS oylaması yapıldı. Halkın oyuyla Özgür, yarı finale kaldı. Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son SMS oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.

SURVİVOR 2023 KİM KAZANDI?

Dün akşam gerçekleştirilen büyük final SMS oylaması sonrasında Nefise, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu. Survivor 2023 kupasının sahibi olan Nefise, gözyaşlarına boğuldu. Çığlık ve gözyaşlarıyla yaşadığı sevinci gösteren Nefise, görkemli kupanın sahibi oldu.

Dakikalarca gözyaşı döken Nefise yaptığı konuşmada "O kadar heyecanlıyım ki şu an her şey rüya gibi geliyor. Harika duygular içerisindeyim. Herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, iyi ki varsınız. Bu kupa hepimizin" dedi.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlama alanına yöneldi. 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım atan Nefise, Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön veren Nefise ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.