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Survivor kim kazandı? 13 Mart Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor kim kazandı? 13 Mart Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
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Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? Bu soruların yanıtları merakla bekleniyor. Yarışmanın son bölümünde yaşananlar ve sonuçlar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 13 Mart 2025 akşamı heyecan dolu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Gönüllüler Takımı dokunulmazlığı kazandı ve Ünlüler Takımı eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, 13 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler…

SURVIVOR KİM KAZANDI?

13 Mart 2025 tarihinde yayınlanan Survivor All Star'da, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu kritik mücadelede Gönüllüler Takımı üstün gelerek dokunulmazlığı kazandı.

Survivor kim kazandı? 13 Mart Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star Takımı bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda, haftanın dördüncü eleme adayı Yağmur Banda oldu.

Böylece, bu hafta eleme potasında yer alan isimler şu şekilde oluştu:

  1. Elif
  2. Asena
  3. Yağmur Banda

Bu üç yarışmacı arasından biri, yapılacak halk oylaması sonucunda adaya veda edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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